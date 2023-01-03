15 температурных рекордов в Киеве: 2022 год стал одним из самых теплых за всю историю

Больше всего температурных рекордов было в январе и июне – по четыре.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского подвели погодные итоги 2022 года в Киеве.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в столице составляла +9,7°С, что на 0,7°С выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Об этом говорится на странице Обсерватории Facebook.

Девять месяцев года имели положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а три месяца продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличился февраль, имевший наибольшее положительное отклонение от среднемноголетних показателей – 4,1°С. Среди трех месяцев с отрицательным отклонением определился сентябрь (-2,2°С).

Холоднее всего в прошлом году было 13 января – минус 14,9°С, самое жаркое – 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Всего в 2022 году в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне – по четыре.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 560 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Однако по времени осадки распределились очень неравномерно – в ноябре выпало две месячные нормы, а в мае и июне их количество не превысило 57% от средних многолетних показателей.

Напомним, в Киеве в начале января горожане заметили бабочек и цветущую сакуру.

Отметим, в первый день нового года был зафиксирован очередной температурный рекорд. 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составляла +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

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