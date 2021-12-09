15 лет тюрьмы за убийство 6-летнего мальчика в Киеве: прокуратура добилась более сурового наказания для обвиняемого

В результате избиения пьяным знакомым матери мальчик умер в реанимационном отделении детской больницы.
Киевская городская прокуратура добилась более сурового наказания для обвиняемого в убийстве 6-летнего мальчика.
При принципиальной позиции ювенального прокурора Киевской городской прокуратуры коллегией судей Киевского апелляционного суда вынесен приговор, которым к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Жуткое преступление произошло 25 июня 2020 года в квартире по ул. Шолом-Алейхем в Деснянском районе столицы.
Согласно материалам обвинения, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил 6-летнего сына знакомой и нанес ему многочисленные удары в разные части тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и т.д.
В результате указанных повреждений мальчик умер в реанимационном отделении детской больницы.
В ходе судебного разбирательства ювенальный прокурор Деснянской окружной прокуратуры города Киева полностью доказал вину обвиняемого и настаивал на назначении наказания в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним, приговором Деснянского районного суда обвиняемому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Не соглашаясь с наказанием, окружная прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции.
8 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд согласился с доводами прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый приговор, которым обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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