140 миллионов евро на тепло для Киева, - Кличко обсудил помощь Киеву с руководством ЕБРР

Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком.

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями Европейского банка реконструкции и развития и обсудил дальнейшую помощь Украине. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

«Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом. Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы», – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР. В частности:

- финансирование закупки Киевом вагонов метро – на 50 млн евро;

- помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса - общая сумма проекта 140 млн. евро;

- закупку трамваев на 60 млн евро;

- ремонт моста метро через Днепр – 60 миллионов евро.

«Все проекты продолжаем и воплотим. Киеву и дальше будут помогать. Благодарю наших партнеров и друзей, которые верят в Киев и в Украину!» – подчеркнул Кличко.