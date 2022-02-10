128 часов в году в пробках: Киев стал третьим в мире по трафику на дорогах

128 часов в году в пробках: Киев стал третьим в мире по трафику на дорогах

Люди тратят часть жизни в пробках.

Киев оказался на третьем месте в мире по трафику на дорогах. Столичные водители в пробках тратят около 128 часов в год.

Об этом свидетельствуют данные компании TomTom.

Передвигаться на 56% сложнее

Передвигаться по Киеву в пробках на 56% сложнее, чем по пустым дорогам. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с 2020 годом.

Киев опередили только Стамбул и Московская область

Первое место в мировом рейтинге занял Стамбул. В турецком городе водители тратят 142 часа в год в пробках.

Киев в рейтинге также опередила Московская область. Там водители тратят в пробках около 140 часов в год.

В пробках стоят также Днепр, Харьков и Одесса

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Проблемы с дорожным движением есть и в других украинских городах. Одесса заняла шестое место в мире (117 часов), Харьков – 12-е (103 часа) и Днепр – 25-е (92 часа).

Десятка лидеров выглядит так:

tomtom.com

Напомним, что Киев вошел в топ-100 умных городов мира. В 2021 году столица Украины заняла 82-е место, обогнав Токио, Стамбул и Лиссабон.

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