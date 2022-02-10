128 часов в году в пробках: Киев стал третьим в мире по трафику на дорогах

Люди тратят часть жизни в пробках.
Киев оказался на третьем месте в мире по трафику на дорогах. Столичные водители в пробках тратят около 128 часов в год.
Об этом свидетельствуют данные компании TomTom.
Передвигаться на 56% сложнее
Передвигаться по Киеву в пробках на 56% сложнее, чем по пустым дорогам. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с 2020 годом.
Киев опередили только Стамбул и Московская область
Первое место в мировом рейтинге занял Стамбул. В турецком городе водители тратят 142 часа в год в пробках.
Киев в рейтинге также опередила Московская область. Там водители тратят в пробках около 140 часов в год.
В пробках стоят также Днепр, Харьков и Одесса
Проблемы с дорожным движением есть и в других украинских городах. Одесса заняла шестое место в мире (117 часов), Харьков – 12-е (103 часа) и Днепр – 25-е (92 часа).
Десятка лидеров выглядит так:
Напомним, что Киев вошел в топ-100 умных городов мира. В 2021 году столица Украины заняла 82-е место, обогнав Токио, Стамбул и Лиссабон.
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