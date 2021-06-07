12-летний мальчик погиб в свой день рождения: в Киевской области авто с семьей врезалось в дерево (фото)

В полиции расследуют обстоятельства ДТП.

В Белоцерковском районе Киевской области вечером 6 июня во ДТП погиб 12-летний мальчик, который праздновал свой день рождения.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что отец ребенка превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого авто слетело в кювет и врезалось в дерево. В автомобиле ехали супруги, их 12-летний сын и крестная мама ребенка. Мальчик от полученных травм погиб на месте аварии. Несовершеннолетний в день трагедии праздновал свой день рождения.

Головне управління національної поліції Київської області

Взрослых с многочисленными травмами госпитализировали. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, погибший на водопаде школьник из Львова накануне трагедии отпраздновал день рождения.

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