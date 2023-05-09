11-й пакет санкций против РФ будет содержать три ключевых элемента – Урсула фон дер Ляйен

В Киеве проходит общий брифинг Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России расширит действующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.
Об этом она сказала во вторник, 9 мая во время брифинга.
"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы взорвать военную машину Путина и его доходы", – сказала она.
11-й пакет будет содержать три ключевых элемента:
- уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит;
- предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций;
- предложение запретить "теневые" организации из России и третьих стран, намеренно обходящих санкции ЕС.
Напомним, следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.
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