11-й пакет санкций против РФ будет содержать три ключевых элемента – Урсула фон дер Ляйен

В Киеве проходит общий брифинг Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России расширит действующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.

Об этом она сказала во вторник, 9 мая во время брифинга.

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы взорвать военную машину Путина и его доходы", – сказала она.

11-й пакет будет содержать три ключевых элемента:

уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит;

предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций;

предложение запретить "теневые" организации из России и третьих стран, намеренно обходящих санкции ЕС.

Напомним, следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

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