Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

11-й пакет санкций против РФ будет содержать три ключевых элемента – Урсула фон дер Ляйен

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
11-й пакет санкций против РФ будет содержать три ключевых элемента – Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляен назвала три ключевых элемента санкций против РФ. / Фото: Associated Press

В Киеве проходит общий брифинг Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России расширит действующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.

Об этом она сказала во вторник, 9 мая во время брифинга.

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы взорвать военную машину Путина и его доходы", – сказала она.

11-й пакет будет содержать три ключевых элемента:

  • уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит;
  • предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций;
  • предложение запретить "теневые" организации из России и третьих стран, намеренно обходящих санкции ЕС.

Напомним, следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

Читайте также:

В 11 пакет санкций от ЕС попал Китай

В 11 пакет санкций от ЕС попал Китай

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
618
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация