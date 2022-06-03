100 – как один длинный, сложный день: Кличко о варварской войне России на уничтожение Украины и украинцев

Мэр Киева убежден, что украинцы освободят свою землю от пришедших на нее российских варваров.
100 дней варварской войны России на уничтожение Украины и украинцев... 100 – как один длинный, сложный день. Эмоций, тяжелого труда, кровавых сражений, потерь и смертей. Вместе с тем, время отваги и упорства.
Так охарактеризовал 100 дней войны мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом он написал в Facebook и опубликовал видео.
"Мы стоим и боремся все вместе. Каждый на своем месте. Мы восхищаемся нашими Вооруженными силами. Мы освободим нашу землю от пришедших на нее российских варваров! Да, будет сложно. Но я верю, что каждый из нас достойно пройдет через эти испытания. Потому что это война зла с добром. А добро и справедливость все равно побеждают. Поэтому мы победим! Слава Украине!", — резюмировал Кличко.
100 дней варварской войны России на уничтожение Украины и украинцев... 100 – как один длинный, сложный день. — эмоций, тяжелого труда, кровавых боев, потерь и смертей. Вместе с тем, время отваги и упорства. Мы стоим и боремся все вместе. Каждый на своем месте. Мы восхищаемся нашими вооруженными силами. Мы освободим нашу землю от пришедших на нее русских варваров! Да, будет сложно. Но я верю, что каждый из нас достойно пройдет через эти испытания. Ибо это – война зла с добром. А добро и справедливость все равно побеждают. Потому мы победим! Слава Украине!Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 3 июня 2022 г.
Напомним, морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео.
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