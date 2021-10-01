10 тысяч елочных украшений и гирлянды теплого цвета: в Киеве на Софийской площади готовятся к новогодним праздникам

10 тысяч елочных украшений и гирлянды теплого цвета: в Киеве на Софийской площади готовятся к новогодним праздникам

Компания-организатор обещает, что в этом году празднование будут еще более масштабными и яркими.

В Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба компании Folk Ukraine.

"Вместе с администрацией города была утверждена концепция празднования и мы приложим максимум усилий, чтобы нынешние празднования были масштабными, яркими и интересными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году планируется еще больше фотозон, развлечений и праздничной атмосферы.

Также в компании раскрыли и определенные секреты. Так, в этом году новогодняя красавица-елка будет наряжена в 10 000 елочных украшений и засияет гирляндами теплого цвета.

Напомним:

Новый год и Рождество в Киеве в 2020 году из-за пандемии коронавируса праздновали в карантинных условиях. Не было фудкортов, концертов и других массовых гуляний. К праздникам в Киеве установили три елки: главную елку страны на Софийской площади, главную елку города возле Арки дружбы народов, центральную елку Подола на Контрактовой площади.

в 2020 году из-за пандемии коронавируса праздновали в карантинных условиях. Не было фудкортов, концертов и других массовых гуляний. К праздникам в Киеве установили главную елку страны главную елку города центральную елку Подола В то же время из-за пандемии коронавируса в 2020 году зажжение главной елки страны произошло без традиционного парада.

Тематикой в 2020-го Нового года выбрали Сказочный лес. Новый новогодний маршрут, который создали вместо традиционной зоны на Софийской площади, протянулся от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

который создали вместо традиционной зоны на Софийской площади, протянулся от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На каждой из локаций были зоны для развлечений (каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка), а на маршруте разместили световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики, можно было приобрести сувениры и выпить горячий чай или кофе.

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