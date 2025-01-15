10 000 долларов за уклонение от мобилизации: организаторам схемы сообщили о подозрении

Полиция Киевщины сообщила о подозрении бывшему главе военно-врачебной комиссии и государственному исполнителю за махинации с признанием лиц непригодными к военной службе.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Злоумышленники организовали схему, по которой мужчины призывного возраста получали фиктивную группу инвалидности и снимались с учета. Стоимость услуг составила 10000 долларов.

Как сообщили в Нацполиции, фигурант, будучи и.о. председателя ВЛК, выдавал медицинские справки о несуществующих заболеваниях, что позволяло оформить группу инвалидности и снять лиц с военного учета. Его подельница, государственный исполнитель, выступала посредником, передавая деньги и документы.

"По такой схеме непригодным к службе признали пять военнообязанных и исключили последних из военного учета. По результатам проведения повторных медицинских осмотров этих лиц Центральная ВЛК ВСУ отменила изданные выводы о непригодности", — говорится в сообщении.

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следователи сообщили о подозрении двум фигурантам коррупционной схемы, связанной с признанием лиц непригодными к военной службе. Бывшему и.о. председателя военно-врачебной комиссии инкриминируют служебный подлог, незаконную переправку лиц через государственную границу и пособничество в уклонении от мобилизации. Государственному исполнителю, являвшемуся посредником, предъявлены обвинения в злоупотреблении влиянием.

В результате проведенных обысков изъяты бланки медицинских и социальных документов, патроны к оружию и мобильные телефоны.

Напомним, недавно в Украине ликвидировано более 50 схем незаконной переправки мужчин через границу.

Читайте также: