1 сентября в Киеве: неизвестные заминировали все средние школы – что происходит на местах

В Киеве неизвестные "заминировали" все средние школы. На местах работают экстренные службы, проверяющие образовательные учреждения.

Об этом сообщили в КМВА.

Как стало известно, в столице правоохранители получили информацию о заминировании всех средних школ.

"Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — подчеркнули в КМВА.

Напомним, что в Киеве введут новые пропуски для передвижения в комендантский час.

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