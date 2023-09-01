1 сентября в Киеве: неизвестные заминировали все средние школы – что происходит на местах

Работают полицейские - проверяют наличие взрывоопасных предметов.
В Киеве неизвестные "заминировали" все средние школы. На местах работают экстренные службы, проверяющие образовательные учреждения.
Об этом сообщили в КМВА.
Как стало известно, в столице правоохранители получили информацию о заминировании всех средних школ.
"Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — подчеркнули в КМВА.
Напомним, что в Киеве введут новые пропуски для передвижения в комендантский час.
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