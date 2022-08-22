1,5 млн долларов ущерба государству: экс-директору "Укрхимтрансамиак" сообщили о подозрении

Мужчина пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего в то время тарифа за предоставление услуг.

Бывшему директору государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" в Киеве сообщили о подозрении в служебной халатности, в результате которой Украине нанесен ущерб в 1,5 млн долларов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод. Таким образом, чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего на то время, тарифа за предоставление услуг.

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Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, эксдиректор достиг другого результата — вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов убытков с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу реально выполненного российского предприятия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Броварах на Киевщине разоблачили и задержали мошенника, который брал задаток за аренду квартир и исчезал. Мошенник размещал объявления на одной из популярных торговых платформ.

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