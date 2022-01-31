"Ртутний Чорнобиль" посеред Києва: чому досі не утилізували гектари землі колишнього заводу "Радикал"

Отрута понад 20 років випаровується просто неба.

У Києві досі не утилізовані майже чотири гектари землі колишнього заводу "Радикал". Це приблизно 200 тисяч тонн хімічних речовин, які лежать там від початку століття. Прибрати їх мала б Київська мерія, втім досі цього не зробили. А відтак - силовики сьогодні завітали до заступника мера - Петра Пантелеєва і за бездіяльність - вручили йому підозру.

Про те, що на це відповіли у КМДА і що нині - на місці колишнього виробництва - 31 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найнебезпечніше виробництво України почало працювати ще 60 років тому. На хімічному гіганті виробляли хлор, каустичну соду, бертолетову сіль, сірчану і соляні кислоти для оборонки. У 96-ому завод збанкрутів. З тих пір небезпечні відходи утилізували лише частково. Це у 2013 - 40 тонн хлоровмісних хімікатів вивезли на спеціальні переробні заводи до Польщі. Решта ртутовмістних відходів і досі в очікуванні утилізації.

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Прокуратура Києва скликала брифінг і повідомила - з 2014-ого тут не було жодних робіт із порятунку. І за бездіяльність вручила підозру одному із заступників голови КМДА Петру Пантелеєву, який з підозрою не погоджується.

"Справі заводу "Радикал" більше 20 років. Вона є не новою. Багато було зусиль вже здійснено для того, щоб її вирішити", - зазначив він.

Чиновник пояснює - масштаби лиха величезні. Місто не в змозі оперувати такими коштами, а державні субвенції два роки тому заблокував Антимонопольний комітет.

Проблема ще й в тому, що єдиний могильник для захоронення ртутних відходів залишився на окупованій території. Тож довго думали, куди ще можна діти таку велику кількість ртуті і спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили новий проєкт.

У Києві досі не утилізували гектари землі колишнього заводу "Радикал"

"Опрацювали концепцію використання зони віджуження, для того, щоб перевезти туди ртуть і залишки грунтів з ртуттю, переробити їх у відходи 4 класу і захоронити. Було оголошено тендер, виділено бюджетні кошти. Таким чином питання є в процесі вирішення", - зазначив Пантелеєв.

Слід зазначити, що аби вивезти усю ртуть із колишнього заводу - це 200 тисяч тонн - треба навантажити щонайменше 50 тис самоскидів. І якщо це робити кожні 10 хв - то очистити цю ділянку землі можна за три тижні

Втім поки вхід на територію небезпечного об'єкту - вільний. Тут жодної охорони. Поруч з'являються все нові і нові офіси. А ще висотки - кілька багатоквартирних будинків - для нових мешканців району.

Нагадаємо:

Минулого тижня прокуратура вручила підозру першому заступнику мера - Миколі Поворознику у справі щодо відчуженню земельної ділянки біля метро "Сирець" загальною вартістю більше 48 млн гривень.

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