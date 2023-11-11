Розтрощив п’ять авто і побився з водіями: у Києві масштабна ДТП перетворилася в бійку (фото)

У суботу, 11 листопада, близько 22 години на проспекті Відрадному в Києві водій BMW, який був напідпитку, під час ДТП пошкодив одразу 5 автомобілів. Після цього між водіями потрощених авто та винуватцем аварії і його друзями виникла бійка.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

У повідомленні уточнили, що водій BMW здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями. Власники пошкоджених автомобілів почали почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку.

На місце конфлікту прибули патрульні поліцейські та спецпризначенці. Правоохоронці припинили сутичку та затримали ймовірного винуватця ДТП.

"Останній погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат — 1,84 проміле алкоголю в крові водія", - повідомили у патрульній поліції.

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції міста Києва. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку інциденту.

Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

Нагадаємо, раніше в Києві на Берестейському проспекті зіткнулися два громадських автобуси. Внаслідок ДТП постраждали сім пасажирів.

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