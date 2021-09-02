Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" (фото)

Під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт.

У Києві прокуратура провела обшуки на КП "Плесо". Відкрито кримінальне провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами підприємства (ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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"Слідством встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт щодо розчищення струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва. Роботи нібито проводилися від 02.12.2020 до 01.01.2021 та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт.

Під час обшуку на комунальному підприємстві "Плесо" виявлено та вилучено копії актів приймання-передачі виконаних робіт у вказаному тендері, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідством зафіксовано відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивний характер відносин суб’єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві 23 посадовцям повідомлено про підозру в розкраданні столичного бюджету.

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