Розстріляв 70-річного мешканця Київщини: в Україні заочно засудили командира-розвідника РФ

Чоловік причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

В Україні заочно засудили до довічного ув’язнення командира-розвідника РФ, який розстріляв 70-річного мешканця Київщини.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Затриманим виявився російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

"Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині", - йдеться в повідомленні.

У ході таких "рейдів" росіяни викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. Посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

"Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадяни і вдарив його в обличчя прикладом автомата", - повідомили в СБУ.

Згодом після падіння потерпілого росіянин розстріляв чоловіка в спину.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.

Додамо, подробиці викриття багатомільйонної оборудки на авіаційних запчастинах розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

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