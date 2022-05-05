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Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявили тіла двох жорсоко вбитих окупантами чоловіків

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Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявили тіла двох жорсоко вбитих окупантами чоловіків

Поліція Київської області

У середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська Київської області  знайшли закатованими двох людей.

Вбитими виявились двоє молодиків віком 22 та 23 роки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

"4 травня у селі Рудня-Тальська поліцейські Київщини ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.  25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Іванкова з прокурорами та судмедекспертами провели огляд трупів. тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

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