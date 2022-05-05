Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявили тіла двох жорсоко вбитих окупантами чоловіків

Розстріляли та переїхали танком: на Київщині виявили тіла двох жорсоко вбитих окупантами чоловіків

У середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська Київської області знайшли закатованими двох людей.

Вбитими виявились двоє молодиків віком 22 та 23 роки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

"4 травня у селі Рудня-Тальська поліцейські Київщини ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років. 25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Іванкова з прокурорами та судмедекспертами провели огляд трупів. тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

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