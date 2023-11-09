Розстріляли мирних мешканців під час окупації Бучі: завершено досудове розслідування стосовно 11 військових РФ (список, фото)

За даними слідства, злочинні накази на розстріл віддавав командир підрозділу лейтенант Олександр Рибас.

СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 військових РФ, які розстріляли під Києвом мирних мешканців під час окупації Бучі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що під час захоплення селища Мотижин Бучанського району військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія) проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

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В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними мешканцями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинні накази на розстріл віддавав командир підрозділу лейтенант Олександр Рибас.

Командир підрозділу лейтенант Олександр Рибас / Фото: СБУ

Вказівку російського командира безпосередньо виконували:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

Усі фото: пресцентр СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували дії воєнних злочинців за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Розслідування воєнних злочинів триває, щоб жоден окупант на залишився безкарним.

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл.

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