Розстріляли машину під Києвом та погрожували стратою: правоохоронці встановили особи російських катів

Правоохоронці встановили особи двох російських військовослужбовців, які влаштували терор мешканцям селища Іванків у Київській області. Окупанти розстріляли машину цивільних, поставили їх навколішки, били та погрожували стратити.

Про це 3 листопада повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався 22 березня під час окупації Вишгородського району.

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"Агресори зупинили цивільне авто, били прикладом автомату 41-річного водія, жорстоко і безпідставно його допитували, розбили телефон. Далі наставляли автомат і лякали розстрілом, намагаючись вибити дані, про які цивільні люди і гадки не мали. Називали цивільних "нациками" та "бандерами", - розповів Нєбитов.

Один із катів - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ з Бурятії.

Останньому оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Надалі він буде оголошений в міжнародний розшук.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Київщині поліція розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину в Бучанському районі. Чоловіка звати Серьожа Алоян, йому 33 роки. Якщо ви впізнали цю особу або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, зателефонуйте на спецлінію "102".

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