Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розстріляли машину під Києвом та погрожували стратою: правоохоронці встановили особи російських катів

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
714
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розстріляли машину під Києвом та погрожували стратою: правоохоронці встановили особи російських катів

Фото: Андрій Нєбитов

Одного із злочинців незабаром оголосять в міжнародний розшук.

Правоохоронці встановили особи двох російських військовослужбовців, які влаштували терор мешканцям селища Іванків у Київській області. Окупанти розстріляли машину цивільних, поставили їх навколішки, били та погрожували стратити.

Про це 3 листопада повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Інцидент стався 22 березня під час окупації Вишгородського району.

"Агресори зупинили цивільне авто, били прикладом автомату 41-річного водія, жорстоко і безпідставно його допитували, розбили телефон. Далі наставляли автомат і лякали  розстрілом, намагаючись вибити дані, про які цивільні люди і гадки не мали. Називали цивільних "нациками" та "бандерами", -  розповів Нєбитов.

Один із катів - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ з Бурятії.

Останньому оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Надалі він буде оголошений в міжнародний розшук.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Київщині поліція розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину в Бучанському районі. Чоловіка звати Серьожа Алоян, йому 33 роки. Якщо ви впізнали цю особу або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, зателефонуйте на спецлінію "102".

Експерти гаазького суду досліджують тіла замордованих в Оленівці бійців

Експерти гаазького суду досліджують тіла замордованих в Оленівці бійців

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
714
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація