Розстріляли цивільного в Гостомелі: двом російським окупантам повідомили про підозру (фото)

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом 24-річним російським військовослужбовцям, які розстріляли місцевого мешканця Гостомеля під час окупації. Чоловік відмовився розвантажувати ворожі боєприпаси.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Окупантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни. Встановлено, що один зі зловмисників - командир, а інший - його підлеглий.

"Ми з’ясували, що злочин відбувся за наступних обставин: під час тимчасової окупації Гостомеля військовослужбовці Російської Федерації дислокувалися в Гостомельському притулку для тварин, де облаштували тимчасовий військовий пункт. До приміщення привезли ворожі боєприпаси та хотіли змусити місцевого жителя їх розвантажувати. Проте чоловік категорично відмовився допомагати загарбникам. У відповідь один із командирів віддав наказ підлеглому бійцю застрелити українця", - розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, рештки щонайменше двох вбитих російськими окупантами місцевих мешканців виявили в одному з гаражів Бучі на Київщині. Їх стратили і спалили тіла. Правоохоронці просять допомогти впізнати загиблих за речами, які вціліли.

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