Розстріл "Лексуса" у Києві: як покарали винуватця замаху на вбивство

Прокурорами в суді доведено, що обвинувачений отримав замовлення на вбивство 58-річного власника овочевої бази.

За розстріл "Лексуса" у Дніпровському районі Києва і за вчинення замаху на умисне вбивство на замовлення чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури вироком Дніпровського районного суду м. Києва 50-річного чоловіка визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення та засуджено до 11 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 п.п. 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що обвинувачений отримав замовлення на вбивство 58-річного власника овочевої бази.

"27 січня 2022 року на таксі обвинувачений із заздалегідь підготовленою вогнепальною зброєю приїхав на вулицю неподалік місця роботи потерпілого. Далі, як встановлено слідством, побачивши автомобіль "Лексус", яким керував чоловік, через дорогу здійснив не менше п'яти прицільних пострілів з вогнепальної зброї по машині, що рухалась, – йдеться у повідомленні прокуратури. – Автомобіль зупинився, тож стрілок подумав, що водій дістав смертельні поранення. Насправді ж потерпілий зупинився і ліг на сидіння, намагаючись врятуватись від куль. Обвинувачений втік з місця злочину, втім його знайшли і затримали".

Зазначимо, що чоловік вже був засуджений за замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення. Наразі він під вартою.

Нагадаємо, у Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка: момент потрапив на відео.

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