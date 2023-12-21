Розстріл беззбройного чоловіка на Київщині: полонений окупант отримав підозру (фото, відео)

Літній чоловік просто доглядав за домашнім господарством, не мав зброї та не брав участі у конфлікті, після розстрілу він дивом вижив, але отримав вогнепальне поранення у ногу.

Російський загарбник розстріляв беззбройного чоловіка на Київщині та кинув помирати. Це сталося під час окупації Київської області. Слідчі Нацполіції оголосили російському військовому про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

Слідство встановила, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовець рф розстріляв з вогнепальної зброї 60-річного цивільного мешканця села Козаровичі.

Літній чоловік просто доглядав за домашнім господарством, не мав зброї та не брав участі у конфлікті.

Після розстрілу він дивом вижив, але отримав вогнепальне поранення ноги. Куля пройшла наскрізь, в результаті чого відкрилась сильна кровотеча. Через окупацію швидка допомога не могла дістатися до пораненого, але чоловіку пощастило: першу допомогу надав сусід, який мав медичну підготовку.

За результатом проведення комплексу слідчих дій у Нацполіції встановили, що з початку повномасштабного вторгнення рф і до 30 березня 2022 року у Вишгородському районі Київської області перебували військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил рф.

Військовополонений росіянин дає свідчення про постріли у цивільного беззбройного українця

Декілька з цих військових наразі перебувають в полоні та надають українським правоохоронцям покази.

Встановили особу окупанта, який розстріляв беззбройного селянина. Ним виявився 25-річний єфрейтор, стрілець-оператор четвертої десантно-штурмової роти 3-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил рф Дмитро Калинович.

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора заочно повідомили йому про підозру за ч. 1. ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає від восьми до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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