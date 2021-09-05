Розрахувався чужою карткою та взув крадені кросівки: у Києві затримали серійного квартирного злодія

Чоловіка розшукали завдяки камерам відеоспостереження.

Столичні поліцейські затримали 43-річного серійного квартирного крадія. Викраденою банківською карткою він розрахувався у супермаркеті, а правоохоронці вирахували його завдяки камерам відеоспостереження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Спочатку на лінію 102 звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що до її квартири на другому поверсі на вулиці Героїв Дніпра на Оболоні вночі через залишене на провітрювання вікно проник злодій. Він викрав банківську картку, мобільний телефон та кросівки господаря оселі.

"Фатальною" помилкою злодія стало те, що краденою карткою він розрахувався в супермаркеті. Правоохоронці передивилися записи камер відеоспостереження й вирахували злодія. Він ще й взув крадені кросівки, які впізнала власниця пограбованої квартири.

Поліція Києва / Facebook

Поліція Києва / Facebook

Поліція Києва / Facebook

Затриманий чоловік цього року скоїв аналогічні злочини – він обікрав дві квартири в Оболонському районі столиці.

Відносно фігуранта слідчий вже скерував обвинувальний акт до суду. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Раніше в Дніпрі у скандал потрапив літній чоловік. Хазяйновитий пенсіонер заходився розбирати бруківку на одній із вулиці і носити її додому.

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