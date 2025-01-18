Розплата за атаку ATACMS: у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по Києву

Міністерство оборони країни-агресорки Росії зробило чергову цинічну заяву, мовляв ракетний удар, який за ніч забрав життя трьох людей у ​​Києві, став відповіддю на українську атаку на початку тижня з використанням тактичних ракет ATACMS, вироблених у США.

Про це пише Bloomberg.

"У п’ятницю, 17 січня, в міноборони РФ пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним “об’єктам” у Бєлгородській області поблизу державного кордону. Водночас, українська сторона застосування зброї не підтвердила", – пише видання.

Внаслідок атаки балістичною ракетою в суботу вранці в центрі Києва загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вхід до станції метро “Лук’янівська” та водопровід. Також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald’s. Удар стався за кілька кілометрів від Офісу президента.

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