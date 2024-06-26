Розпилили сльозогінний газ та відібрали 3 млн гривень : у Києві напали на підприємицю – що відомо

До нападу на жінку причетні уродженці двох областей.

У Києві поліцейські затримали чотирьох фігурантів за зухвалий злочин – чоловіки напали на підприємицю та відібрали 3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Днями до столичної поліції звернулась киянка із повідомленням про напад. Жінка розповіла, що на вулиці, поблизу місця проживання, на неї напали двоє невідомих чоловіків, які розпилили їй в обличчя сльозогінний газ та відібрали пакет з грошима в сумі три мільйони гривень.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєння злочину, окрім нападників, причетні ще двоє фігурантів – всі віком від 27 до 38 років, уродженці Херсонської та Луганської областей.

Зловмисники, які напали на підприємицю та відібрали у неї гроші / Фото: Поліція Києва

Зловмисники, які напали на підприємицю та відібрали у неї гроші / Фото: Поліція Києва

Під час обшуків за їх місцем мешкання слідчі вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіків до вчинення розбійного нападу.

Спільників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій.

За клопотанням слідчих, суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві хочуть побудувати укриття майже за 300 млн гривень.

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