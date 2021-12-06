"Розмовляй зі мною російською, бо у*бу": у Києві водій таксі висадив людей, які ображали державну мову

"Розмовляй зі мною російською, бо у*бу": у Києві водій таксі висадив людей, які ображали державну мову

Таким результатом виявився незадоволений пасажир та поліз у бійку.

У Києві водій таксі висадив з автомобіля пасажирів, які неприємно висловлювалися про державну мову.

Відео інциденту користувачі згодом завантажили до соціальних мереж.

На ролику видно, як в автомобілі, окрім водія, перебувають дві людини: на передньому сидінні чоловік, на задньому — жінка. Якоїсь миті пасажирка сказала, що “ненавидить українську мову”. Після чого таксист припаркувався і попросив клієнтів вийти з авто — частину грошей за незакінчену поїздку він через програму повернув назад.

Таким результатом виявився незадоволений пасажир, який сидів на передньому місці. Він сказав водієві спілкуватися з ним виключно російською.

“Розмовляй зі мною російською. Ти що, хамло? Я у*бу тебе зараз так, що ти згаснеш. Я народився у Києві, а ти де? У Хмельницькій області? С**а, приїхав сюди і навертає нам”, — висловлювався пасажир.

Обережно! На відео є нецензурна лексика (18+)

Сам же він, очевидно, був нетверезий і дуже роздратований тим, що його не довезли до місця призначення. Проте, щоб уникнути конфлікту, водій якоїсь миті вирішив відшкодувати чоловікові всю вартість поїздки — 90 гривень.

Водночас пасажира це не влаштувало, внаслідок чого зі словами "я йому зараз їх у рот засуну" спробував застосувати до водія фізичну силу. Але якогось результату це не дало, після чого пасажири вийшли з авто.

Нагадаємо, що у Харкові блогер із Дніпра плюнув в обличчя патрульному поліцейському. Дніпрянин облаяв правоохоронця та провокував його на застосування сили.

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