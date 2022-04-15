Розмінування Київської області може зайняти близько року — ОВА

Розмінування Київської області може зайняти близько року — ОВА

Наразі всі автомобільні дороги на Київщині вже очищені від сміття й уламків.

Розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, основні заходи щодо населених пунктів і доріг Київська ОВА планує закінчити до кінця травня.

"По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На даний момент ми розмінували близько 1200 га", — повідомив Павлюк.

Він також спрогнозував, що до кінця травня у всій Київській області буде відновлено водо-, газо- та електропостачання. Крім того, всі автомобільні дороги на Київщині вже очищені від сміття й уламків.

"Протягом тижня-двох біля кожного зі зруйнованих мостів буде стояти переправа, яка дозволить переміститися на той чи інший берег", — додав Павлюк.

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