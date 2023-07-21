Розкрадання на будівництві Подільського мосту: у Києві судитимуть директора комунального підприємства

Службова недбалість посадовця завдала бюджету Києва збитків на понад 36 мільйонів гривень.

У Києві судитимуть директора комунального підприємства через завищення витрат на будівництві Подільського мосту.

Про це повідомляє поліція Києва.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, зокрема у підписанні актів прийому-виконаних будівельних робіт за завищеними цінами в період 2020 – 2021 років. Внаслідок неналежного виконання фігурантом своїх службових обов’язків місцевому бюджету спричинено збитків на суму близько 36,5 мільйона гривень.

Слідчими Подільського управління поліції розпочато ряд кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Посадовець від грудня 2020 до травня 2021 року підписав ряд актів прийому виконаних будівельних робіт за значно завищеними цінами, не переконавшись у відповідності до внесених до цього акту відомостей з боку генпідрядної організації. Зокрема проведені комісійні судово-будівельні та судово-економічні експертизи підтвердили завищення витрат будівельних матеріалів, використання найманого нестандартного обладнання для будівництва та різноманітних систем контролю, тощо.

Фігуранту оголошено про підозру у службовій недбалості. Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом в рамках відкритого іншого кримінального провадження за фактом розтрати коштів на цьому самому об’єкті будівництва.

Нагадаємо, у Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі.

Читайте також: