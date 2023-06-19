Розкрадання на будівництві Подільського мосту у Києві: ще чотирьом посадовцям оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом посадовим особам за фактом розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту у Києві – йдеться про працівників комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Київ".

Про це повідомляє поліція Києва.

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства, директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства. Вони необґрунтовано завищили обсяги витрат на виконану роботу та на оренду будівельної техніки.

В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що під час будівництва мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова, рядом службових осіб було організовано схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання актів виконаних будівельних робіт суттєво завищили обсяги витрат на проведену роботу. Зокрема, у службову документацію підозрювані вносили недостовірні відомості щодо оренди залученої до будівництва техніки, а саме: дизельні компресори, крани, бурові насоси, бурова установка тощо.

Згідно із проведеною судовою будівельно-технічною експертизою, необґрунтоване завищення обсягів витрат на оренду зазначеної техніки становить 104 мільйони гривень.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури чотирьом фігурантам оголошено про підозру. За клопотанням слідчого, на рахунки всіх підприємств причетних до розтрати бюджетних коштів накладено арешти. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Подільський міст будується у Києві через річки Дніпро і Десенку. Він має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво неодноразово зупинялося через брак фінансування. Остання запланована дата відкриття першої черги – кінець 2023 року.

Нагадаємо, на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві, яке триває вже майже 30 років, виділили ще 183 мільйони гривень з міського бюджету.

Київська міська прокуратура восени 2022 року "висловила занепокоєння" через виділення Київрадою додаткових 183 млн гривень з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

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