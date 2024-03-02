Розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу у Києві: поліція оприлюднила деталі

Посадовці "Київавтодору" купували будматеріали за завищеною ціною та таким чином привласнили сотні тисяч гривень з місцевого бюджету.

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розкрадання державних коштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомляє поліція Києва.

Попередньо встановлено, що посадовці "Київавтодору" під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу купували будматеріали за завищеною ціною та таким чином привласнили сотні тисяч гривень з місцевого бюджету.

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Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу у столиці.

"Попередньо встановлено, що службові особи комунальної корпорації "Київавтодор" разом з керівниками підрядного приватного підприємства налагодили схему з розкрадання коштів, виділених з місцевого бюджету на виконання ремонту автомобільних шляхів Києва. Так, встановлено, що під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу деякі будматеріали були закуплені за цінами, що перевищують ринкові. Збитки від такої протиправної діяльності можуть сягати сотень тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі поліції столиці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Києві планують поточний ремонт Північного мосту. Стало відомо, в яку суму стане.

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