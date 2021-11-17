"Розірви коло": у Києві презентували фільм про жінок, які постраждали від домашнього насильства

"Розірви коло": у Києві презентували фільм про жінок, які постраждали від домашнього насильства

Від 25 листопада стрічку покажуть у 30 містах України.

"Розірви коло". Документальний фільм про шлях постраждалих від домашнього насильства презентували у столиці.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 листопада.

Кіно розповідає історію двох жінок, кожна з яких змінює життя, виходячи з кола насильства. Одна - страждала від батька та зізнається, що била сина. Друга - постраждала від чоловіка.

Ідея фільму належить Почесній Амбасадорці Фонду ООН у галузі народонаселення Маші Єфросиніній. Прем'єру у столичному кінотеатрі відвідали почесні гості - дипломати та перша леді України Олена Зеленська.

Вже від 25 листопада, коли стартує всесвітня акція "16 днів проти насильства" стрічку покажуть у 30 містах України. Побачити її можна буде і онлайн. Напередодні - після показу зала аплодувала героїням фільму стоячи.

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"Розірви коло" | в столиці презентували фільм про шлях постраждалих від домашнього насильства

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