Розірвало стравохід: із Фастова до Києва гелікоптером транспортували 35-річну жінку на кінцевих термінах вагітності (фото)

Розірвало стравохід: із Фастова до Києва гелікоптером транспортували 35-річну жінку на кінцевих термінах вагітності (фото)

Наразі пацієнтка перебуває у Київській обласній клінічній лікарні, її стан стабільний.

Із Фастова до Києва гелікоптером транспортували 35-річну жінку на кінцевих термінах вагітності із розривом стравоходу. Аеромедична евакуація відбулася успішно.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

На стадіоні "Старт" вже чекали працівники патрульної поліції Києва. Вони оперативно підготували місце для посадки гелікоптера та за лічені хвилини жінку передали бригаді лікарів.

"Наразі пацієнтка перебуває у Київській обласній клінічній лікарні, її стан стабільний, проте потребує постійного спостереження спеціалістів", - йдеться у дописі.

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