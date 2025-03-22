Розікрали мільйони для тяжкохворих: СБУ викрила масштабну аферу в Києві

Служба безпеки України викрила розкрадання майже 60 мільйонів гривень з міського бюджету Києва, які були виділені на соціальну допомогу тяжкохворим жителям столиці.

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у КМДА. За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА", – йдеться у повідомленні.

Третім фігурантом виявився експосадовець КМДА, який зараз очолює одну з київських психлікарень та компанію медико-соціального профілю. Днями він намагався втекти від правосуддя за кордон, але був затриманий співробітниками СБУ.

Одного з фігурантів справи СБУ затримала під час спроби втекти за кордон / Фото: СБУ

Також була встановлена четверта учасниця злочинної схеми, яка обіймає посаду комерційного директора компанії, власником якої є третій фігурант. До речі оборудки проходили саме через цю медико-соціальну фірму, яка "виграла" тендер КМДА.

"За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн", – повідомили в СБУ.

Фігуранти розікрали 60 млн грн бюджетних коштів / Фото: СБУ

Виділені гроші мали піти на щоденний паліативний догляд за тяжкохворими киянами, їх безплатне медобслуговування, придбання ліків та харчових продуктів. Але натомість близько третини бюджетних коштів було витрачено на дорогі автівки, зокрема Porsche Cayenne, та елітну нерухомість, які нібито використовували для потреб пацієнтів.

Всім чотирьом організаторам афери вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, що передбачені декількома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191);

шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190);

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (чч. 2, 3 ст. 358).

Якщо ці злочини буде доведено в суді, підозрювані можуть провести у в'язниці наступні 12 років.

Нагадаємо, поліція Києва затримала злочинну групу, яка організувала торгівлю людьми під виглядом реабілітаційного центру. У результаті операції було визволено 31 людину, яких утримували у жахливих умовах та змушували до безплатної важкої праці.

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