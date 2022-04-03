"Розграбовані будинки, смерть, біль та горе": Кличко показав моторошні кадри звільнених околиць Києва

Міський голова Києва зазначив, що українці ніколи не пробачать окупантам того, що вони зробили в Україні.

Міський голова Києва Віталій Кличко описав те, що відбувається у звільнених від російських окупантів околицях столиці. Він зазначив, що всіх шокувало те, що вони побачили.

Про це Кличко написав у соцмережах.

"Звільнені від орків передмістя Києва виглядають жахливо... Напівзруйновані, розграбовані, сповнені смерті, болю і горя. Учора був у Бучі, сьогодні - в Гостомелі. Міста під Києвом, що прийняли на себе удар ворога, який рвався до столиці, доведеться відбудовувати практично заново. А спочатку - розміновувати будинки і вулиці, ховати вбитих російськими звірами мирних мешканців. Але оркам нас не зламати! Ми вистоїмо і відновимо все, що так довго будували і створювали", - написав Кличко.

Міський голова Києва зазначив, що українці ніколи не пробачать окупантам того, що вони зробили в мирній Україні.

Нагадаємо, український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені.

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