У Києві встановили додаткові блокпости та загородження: у КМВА назвали причину

Мета — ефективний захист столиці та її мешканців від потенційних загроз.

Угрупування сил і засобів оборони міста Києва, разом з Київською міською військовою адміністрацією, поліцією та іншими підрозділами, регулярно проводять тренування.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

"В умовах війни, безпека Києва та захист його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці", - йдеться в повідомлені.

Навчання включають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та інженерних загороджень, а також перевірку транспорту та документів.

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"За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - додали в КМВА.

За наданою інформацією, такі тренування будуть проводитися й надалі, щоб максимально підготувати столицю до захисту від потенційних загроз.

"Тому усі структури, сили і відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців! Вірте в Україну, вірте в її збройні сили і разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги!", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Києві впали уламки дронів, в одному з районів зайнялася квартира.

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