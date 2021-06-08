Роздратував гавкіт собаки: на Київщині чоловік влаштував стрілянину та поранив односельців (фото)

Чоловіка з пораненням грудної клітини та жінку з ушкодженням стегна доправили до лікарні.

На Київщині чоловік через гавкіт собаки влаштував стрілянину.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Паришків Броварського району чоловік влаштував стрілянину по людям та поранив чоловіка і жінку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

На місце події негайно прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, на одній із сільських вулиць 32-річного місцевого жителя роздратував гавкіт собаки, через що між ним та односельчанами виникла сварка, яка переросла в бійку. Чоловік вирушив додому, взяв зброю та повернувся. Зловмисник здійснив постріли у бік двох односельчан, а третьому наніс удари руків’ям по голові. Після цього лиходій зник з місця події. Чоловіка з пораненням грудної клітини та жінку з ушкодженням стегна доправлено до медичного закладу.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали стрільця за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю - пристрій для відстрілу гумових куль - вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві п'яний чоловік викинув пса з 10 поверху. Дорогою до ветлікарні собака помер. Власнику тварини "світить" до восьми років за ґратами.

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