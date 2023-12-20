Розділив українців: у центрі Києва спалахнув скандал із наругою над єврейським символом – огляд новин

Такого неподобства в центрі Києва давно не було. Чоловік зняв на відео та виклав у Мережу, як справляє потребу на ханукальну менору просто на Майдані Незалежності.

Навіщо той вирішив поглумитися з єврейського символу, чому цей інцидент розділив українців у Мережі та як розвивалися події далі – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Скандал у центрі Києва

У вівторок,19 грудня, в Мережі почали поширювати відео, яке вмить спричинило скандал. Чоловік просто на головній площі країни – Майдані Незалежності – вирішив вульгарно поглумитися з єврейського символу. Потім вандал спробував пояснити свій вчинок, але ще більше оскандалився. Чоловік виявився ксенофобом і чомусь стверджує, що Україну заселять євреями.

Цікаво, чи замислювався він над тим, що Україна – загалом багатонаціональна демократична держава. І так, у нас президент відкрито заявляє, що він за національністю – саме єврей. І це ніяк не завадило йому свого часу стати президентом, а зараз активно відстоювати українські цінності та інтереси у світі.

В поліції про правопорушника дізналися не одразу. Але згодом таки побачили відео, що вже ширилося Мережею. Детальніше про цей випадок написали правоохоронці у Facebook:

"Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив наругу над ханукією в центрі столиці. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмисникові загрожує до п'яти років обмеження волі. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на Майдані Незалежності спаплюжив тимчасово встановлений до святкування іудейського свята Ханука монумент. Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження".

Думки українців розділилися

А ось Мережа на вчинок чоловіка відреагувала не так однозначно. Більшість вважає вчинок мешканця Київщини примітивним і називає це відвертим хуліганством, з яким треба боротися на рівні з усіма іншими його проявами. І вони мають рацію. Але така велика ханукія на Майдані викликала в українців подив уже давно, щоправда, питання не до символу, а до його вартості. Майданівську ханукію – до речі, найбільшу в Європі – встановили ще 7 грудня. Один із користувачів поцікавився, чи не задорога ця інсталяція?

"Зекономили на головних міських ялинках. Так, нібито більше грошей можна буде спрямувати на оборону країни – чудово! Але хто мені пояснить: для чого тоді скрізь (тобто у столиці та в багатьох великих містах України (!) встановлюється ОЦЕ? (хто не в курсі – це ханукія, іудейський релігійний символ). Про доцільність і немалу вартість таких "інсталяцій" усі мовчать".

Думки українців розділилися. Зокрема, у декого виникло запитання, чи поставлять тепер найбільшого дідуха в Єрусалимі. Інші ж дописувачі впевнені, що ханукія на Майдані – гарний знак, і ця традиція покращує імідж України.

"Україна, Київ, величезна ханукія на Майдані Незалежності. І в цей самий час у містах Франції та Німеччини радять євреям не носити вбрання, яке вказує на їхнє єврейство, президенти найпрестижніших вишів США на запитання, чи дозволяють моральні кодекси їхніх університетів закликати до нового Голокосту, відповідають, що це залежить від контексту, мабуть, цього достатньо, щоб зрозуміти, що таке наша Україна, і нам є чим і ким пишатися".

З огляду на галас у Мережі мушу дещо пояснити всім нашим глядачам. Від 2020 року Ханука, або ж як його називають, "єврейський новий рік" є державним святом в Україні. Тож від того часу встановлення святкової ханукії 3 столиці та багатьох містах України стало традицією. Столичну ханукію цьогоріч відкривав мер Кличко разом із представниками єврейської громади міста та всієї України.

"А ще дещо хочу додати від себе. У країні – війна, всі відчувають втому і занепокоєні тим, що відбувається. Давайте бути дружніми, об'єднаними й поважати всі релігії. Ці суперечки нам не потрібні. Тож українці, просимо бути терпимішими й толерантнішими. Не ганьбіть нас", – підсумував журналіст.

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