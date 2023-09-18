Розбійний напад на сім'ю екснардепа на Київщині: як покарали злочинця

Нападники зв’язали пластиковими хомутами та липкою стрічкою руки й ноги нардепу і його дружині та обібрали їх до нитки.

Іноземця засуджено до 12 років позбавлення волі за розбійний напад на родину колишнього народного депутата на Київщині.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Прокурори Обухівської окружної прокуратуриу суді довели, що у травні 2019 року засуджений спільно з трьома іншими особами проник в будинок тодішнього народного депутата в одному з районів Київщини. Вони зв’язали пластиковими хомутами та липкою стрічкою руки й ноги господарю дому і його дружині. Погрожуючи застосуванням насильства та зброєю, нападники заволоділи 40 тис. доларів США, 25 тис. євро та цінними речами", - йдеться у повідомленні.

З майном потерпілих нападники зникли з місця скоєння злочину.

Згодом одного зі злочинців затримали правоохоронці. Матеріали стосовно інших учасників злочину виділені в окреме провадження.

До набрання вироком законної сили до засудженого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, грабіжники влаштували розбій у будинку тодішнього нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника.

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