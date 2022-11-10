Розбій, викрадення людини та автівки: затримано мешканця Київщини, який три роки переховувався від слідства

Поліцейські управління карного розшуку Київської області провели кропітку роботу та затримали зловмисника у Чернігові.

Поліція затримала злодія, який три роки переховувався від слідства.

На рахунку 27-річного мешканця Славутича злочинні епізоди, серед яких викрадення людини та автомобіля, а також розбійний напад.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Так, у 2019 році лиходій разом із спільниками викрали мешканця Київщини, вивезли в поле, після чого почали наносити йому тілесні ушкодження. Забравши гроші, телефон та документи, лиходії проникли до гаражного приміщення потерпілого, викрали звідти інструменти та особисті речі.

Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі потерпілого.

Двох чоловіків поліція затримала одразу, ще один тривалий час переховувався від правоохоронців і його оголосили у розшук за незаконне заволодіння транспортним засобом [ч.2 ст.289 ККУ], розбій [ч.2, ч.3 ст 187 ККУ], викрадення людини [ч.2 ст 146 ККУ].

Поліцейські управління карного розшуку Київщини провели кропітку роботу та затримали зловмисника в Чернігові. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну схему переправлення призовників до Молдови.

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