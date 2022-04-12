Розбирають завали та шукають людей: на Київщині місцеві мешканці прийшли на допомогу рятувальникам

Місцеві вийшли допомагати рятувальникам у Бородянці та Гостомелі.
На Київщині рятувальники, волонтери та всі небайдужі люди вийшли розбирати завали. Місцеві мешканці розшукують під зруйнованими будинками людей, прибирають вулиці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, місцеві вийшли допомагати рятувальникам у Бородянці та Гостомелі.
“Країна стає сильнішою, коли стають сильнішими її громадяни. Сьогодні в Бородянці та Гостомелі люди абсолютно різних професій пліч-о-пліч з рятувальниками розбирають завали, шукають людей, прибирають вулиці. Інші міста на черзі, після того, як очистимо території від мін та снарядів. Дякуємо вам, Нація Героїв”, - наголосили в ДСНС України.
Нагадаємо, що на Київщині відкрили тимчасовий міст, який сполучатиме звільнені від окупантів міста зі столицею.
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