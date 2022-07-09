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Розбирали танки на дроти: у Києві спіймали крадіїв мідних кабелів з виставки техніки окупантів (фото)

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Фото: Патрульна поліція Києва / ©
Фото: Патрульна поліція Києва / ©
Фото: Патрульна поліція Києва / ©
Фото: Патрульна поліція Києва / ©

У Києві двоє чоловіків викрали цілий пакет мідних кабелів, які зірвали зі знищеної російської військової техніки. Ця техніка як експонат виставлена на Михайлівській площі столиці.

Патрульні затримали крадіїв за гарячими слідами.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

"Днями близько 21-ї години поліцейські отримали орієнтування про крадіжку на Михайлівській площі. В повідомленні йшлося про трьох чоловіків, які підозріло себе поводили поряд з експонатами військової техніки", – йдеться у дописі правоохоронців.

Інспектори миттєво прибули на виклик та почали обстежувати прилеглу територію. Через певний час вонипобачили схожих за описом чоловіків віком віком від 23 до 36 років.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили в чоловіків пакет, у якому були мідні кабелі. Троє зізналися, що зрізали їх з експонатів задля наживи.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

Нагадаємо, в Росії посеред вулиці вирізають фари з автомобілів через дефіцит запчастин.

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