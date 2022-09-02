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Розбещував 6-річну дівчинку: зловмисника вже затримали під Києвом (фото)

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Розбещував 6-річну дівчинку: зловмисника вже затримали під Києвом (фото)

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Вночі 37-річний чоловік оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії.

Під Києвом затримали чоловіка, який розбещував шестирічну дівчинку.

Про це розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Вночі цей 37-річний чоловік оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії. Добре, що родичка дівчинки вчасно помітила безчинство і одразу повідомила про цей огидний злочин до поліції", - зазначив він. 

Суд взяв розпусника під варту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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"Впевнений, що цей ганебний вчинок буде покарано з усією суворістю", - резюмував Нєбитов.

Нагадаємо, у Києві вилучили з сім'ї двох дітей 2011 і 2015 років народження, які жили в повній антисанітарії - серед сміття і тарганів. Малолітніх дівчат забрали до лікарні для медичного огляду.

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