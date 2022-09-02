Розбещував 6-річну дівчинку: зловмисника вже затримали під Києвом (фото)

Вночі 37-річний чоловік оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії.
Під Києвом затримали чоловіка, який розбещував шестирічну дівчинку.
Про це розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Вночі цей 37-річний чоловік оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії. Добре, що родичка дівчинки вчасно помітила безчинство і одразу повідомила про цей огидний злочин до поліції", - зазначив він.
Суд взяв розпусника під варту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
"Впевнений, що цей ганебний вчинок буде покарано з усією суворістю", - резюмував Нєбитов.
Нагадаємо, у Києві вилучили з сім'ї двох дітей 2011 і 2015 років народження, які жили в повній антисанітарії - серед сміття і тарганів. Малолітніх дівчат забрали до лікарні для медичного огляду.
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