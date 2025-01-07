Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми: як покарали подружжя збоченців з Київщини (фото)

За зґвалтування падчерки, створення та розповсюдження дитячої порнографії вітчима та матір дівчаток засуджено до 15 років ув’язнення.

На Київщині судили подружжя, яке систематично розбещувало двох неповнолітніх дівчаток. Тепер збоченці проведуть 15 років за ґратами.

Про це повідомила поліція Київської області.

У поліції нагадали, як у лютому минулого року правоохоронці Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка та жінки, які виготовляли й поширювали дитячу порнографію, розбещували двох малолітніх дівчат та зґвалтували одну з них.

"Поліцейські в ході досудового розслідування встановили, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок, 2011 та 2013 років народження. Чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо однієї з падчерок в присутності та за участі дружини, які разом фільмували скоєне. Надалі відзнятий контент із вмістом дитячої порнографії поширювали в інтернеті", – йдеться у повідомленні.

Викрили злочинну діяльність слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Горе-матір, яка разом з доньками знімалася у порно / Фото: Поліція Київської області

У грудні 2024 року, вироком Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області двох обвинувачених засуджено до 15 років позбавлення волі за фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні, у тому числі за попередньою змовою групою осіб та торгівлі людьми.

Наразі подружжя перебуває під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував і намагався вбити 17-річну дівчину.

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