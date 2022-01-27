Розбещувала та ґвалтувала: у Києві мати чотири роки знімала своїх дітей у порно (фото)

Розбещувала та ґвалтувала: у Києві мати чотири роки знімала своїх дітей у порно (фото)

Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У Києві 33-річна мати з співмешканцем чотири роки знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Про це 27 січня повідомила пресслужба Національної поліції України.

Інформація про розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей у Мережі надійшла від правоохоронних органів Австралії.

Поліцейські з'ясували, що малолітніх дітей розбещували та ґвалтували від 2018 року рідна мати та її співмешканець, який знімав все це на відео. Створений платний контент складався із серії фото- та відеоматеріалів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантів. Було вилучено відеофайли, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та особисті речі, які вони використовували для створення порнографічних матеріалів. Докази направили на експертизу.

Жінку та її співмешканця затримано. Дітей направлено до соціальної служби у справах неповнолітніх, з ними працюють психологи.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Також в їхніх діях вбачаються ознаки інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві активістка Femen влаштувала пікет. Жінка прийшла з дитиною під Офіс президента та оголилася.

Національна поліція України

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