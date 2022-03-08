Російську окупанти зазнають втрат: вони проводять таємну мобілізацію та хочуть відправити на Київ "вагнерівців"

Також окупанти заборонили своїм військовим розривати контракти.
Російські окупанти зазнають великих втрат у війні проти України, а тому противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також окупанти хочуть перекинути до української столиці до тисячі "вагнерівців".
Про це повідомили у Міноборони України.
"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби. З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у лісі під Києвом заблокована довга ворожа колона, яку вже зачекались захисники столиці.
Читайте також:
- З околиць Києва на свій страх і ризик тікають люди, бо в селах вже не залишилось цілих будинків
- Зеленський перед парламентом Британії заявив, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки треба будувати з нуля"
- СБУ посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює "гарячу" електронну адресу