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Російську окупанти зазнають втрат: вони проводять таємну мобілізацію та хочуть відправити на Київ "вагнерівців"

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Російську окупанти зазнають втрат: вони проводять таємну мобілізацію та хочуть відправити на Київ "вагнерівців"

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Також окупанти заборонили своїм військовим розривати контракти.

Російські окупанти зазнають великих втрат у війні проти України, а тому противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також окупанти хочуть перекинути до української столиці до тисячі "вагнерівців". 

Про це повідомили у Міноборони України. 

"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби. З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”)", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у лісі під Києвом заблокована довга ворожа колона, яку вже зачекались захисники столиці.

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