Російську окупанти зазнають втрат: вони проводять таємну мобілізацію та хочуть відправити на Київ "вагнерівців"

Російську окупанти зазнають втрат: вони проводять таємну мобілізацію та хочуть відправити на Київ "вагнерівців"

Також окупанти заборонили своїм військовим розривати контракти.

Російські окупанти зазнають великих втрат у війні проти України, а тому противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також окупанти хочуть перекинути до української столиці до тисячі "вагнерівців".

Також читайте Стало відомо, коли Байден підпише указ про відмову від російської нафти і газу

Про це повідомили у Міноборони України.

"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби. З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лісі під Києвом заблокована довга ворожа колона, яку вже зачекались захисники столиці.

Читайте також: