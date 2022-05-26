Російський окупант пограбував квартиру мешканки Ірпіня та сфотогрофувався на Polaroid, але фото забув

Російський окупант пограбував квартиру мешканки Ірпіня та сфотогрофувався на Polaroid. Однак військовий злочинець РФ забув у жінки вдома фотокартку.

Про це пише “Українська правда”.

Російський окупант заліз у квартиру до жінки та вкрав її особисті речі: зокрема понад 10 золотих прикрас. Саме ж житло розташоване в житловому комплексі “Грін Ярд” - в ньому військові злочинці РФ жили три тижні.

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Коли до помешкання вернулася жінка, під килимом вона знайшла фотокартку окупанта - її він зробив на фотоапарат Polaroid, знімки з якого проявляють не відразу, а згодом.

“Я знайшла його фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала - думала, що могли щось в нього покласти. А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися”, - розповіла жінка.

Нагадаємо, що у Києві з'явились 3D-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями.

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