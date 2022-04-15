Російські війська завдали трьох ракетних ударів у Київській області

Зберігається небезпека повернення російського ударного угруповання в напрямку столиці.

Російські військові завдали 15 квітня трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області, тож місцева влада закликає жителів ще не повертатися до своїх домівок.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах, і до цього треба бути готовими", – наголосив голова області.

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Він також повідомив, що зберігається "небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні".

"Мої рекомендації – повернення (до Києва – ред.) залишити на спокійніші часи", – наголосив Павлюк.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно погрожують обстрілами Києву. Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.

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