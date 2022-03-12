Російські війська вдарили ракетою по продовольчому складу МХП у Броварському районі: виникла пожежа

Російські війська вдарили ракетою по продовольчому складу МХП у Броварському районі: виникла пожежа

У вогні було знищено продукцію на суму близько 230 млн грн.

Російські військові 12 березня влучили ракетою та зруйнували продовльчий склад у Квітневому Броварськогорайону Київської області. З’ясувалося, що це був склад з продукцією агропромислової компанії МХП, що належить мільярдерові Юрієві Косюку.

Про це повідомив голова Київської військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

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"З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок. Закликаю всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти до поліції!" – йдеться у повідомленні Кулеби.

Водночас в МХП повідомили, що в ніч проти 12 березня після обстрілів з боку окупантів спалахнула пожежа на складі, на якому зберігалася заморожена продукція.

Співробітники складу не постраждали. Проте пожежею було знищено продукцію на суму близько 230 млн грн.

"Це найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Крім МХП, ним також користувалися великі торгівельні мережі. Ворог атакує продовольчу безпеку України. Кожен співробітник МХП докладе максимум зусиль для того, щоби в українців були продукти харчування! Віримо в Україну і наші Збройні Сили!" – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 12 березня голова Донеччини Павло Кириленко повідомив, що міста Волноваха фактично вже не існує: більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

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