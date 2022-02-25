Виявились бійцями ЗСУ: спростували інформацію про російські війська, що прямували до центру Києва

Виявились бійцями ЗСУ: спростували інформацію про російські війська, що прямували до центру Києва

З'ясувалося, що військові, які прямували до центру столиці з боку Оболоні, є бійцями ЗСУ.

В МВС та Верховній Раді раніше повідомили, нібито російські військові захопили військову техніку українських військ, переодяглися у форму ЗСУ та прямують до центру Києва з боку Оболоні. Проте згодом цю інформацію спростували.

Про це повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр та пресслужба Верховної Ради.

Також читайте У Київській області українські захисники спалили колону окупантів: відео

"Інформація про пересування ворожого ВРГ на машинах ЗСУ по Києву не відповідає дійсності. Екіпаж ідентифікований – усі наші", – повідомив згодом нардеп Давид Арахамія.

Про що повідомляли раніше

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними прямує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", – йдеться у повідомленні Маляр.

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до... Опубліковано Ганною Маляр Четвер, 24 лютого 2022 р.

"Противник використовує нашу техніку! Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації, повідомляти до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Зазначимо: