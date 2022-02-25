Виявились бійцями ЗСУ: спростували інформацію про російські війська, що прямували до центру Києва

З'ясувалося, що військові, які прямували до центру столиці з боку Оболоні, є бійцями ЗСУ.
В МВС та Верховній Раді раніше повідомили, нібито російські військові захопили військову техніку українських військ, переодяглися у форму ЗСУ та прямують до центру Києва з боку Оболоні. Проте згодом цю інформацію спростували.
Про це повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр та пресслужба Верховної Ради.
"Інформація про пересування ворожого ВРГ на машинах ЗСУ по Києву не відповідає дійсності. Екіпаж ідентифікований – усі наші", – повідомив згодом нардеп Давид Арахамія.
Про що повідомляли раніше
"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними прямує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", – йдеться у повідомленні Маляр.
Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до...Опубліковано Ганною Маляр Четвер, 24 лютого 2022 р.
"Противник використовує нашу техніку! Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації, повідомляти до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні Верховної Ради.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.