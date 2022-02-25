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Виявились бійцями ЗСУ: спростували інформацію про російські війська, що прямували до центру Києва

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Виявились бійцями ЗСУ: спростували інформацію про російські війська, що прямували до центру Києва

Фото: president.gov.ua

З'ясувалося, що військові, які прямували до центру столиці з боку Оболоні, є бійцями ЗСУ.

В МВС та Верховній Раді раніше повідомили, нібито російські військові захопили військову техніку українських військ, переодяглися у форму ЗСУ та прямують до центру Києва з боку Оболоні. Проте згодом цю інформацію спростували.

Про це повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр та пресслужба Верховної Ради.

"Інформація про пересування ворожого ВРГ на машинах ЗСУ по Києву не відповідає дійсності. Екіпаж ідентифікований – усі наші", – повідомив згодом нардеп Давид Арахамія.

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Про що повідомляли раніше

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними прямує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", – йдеться у повідомленні Маляр.

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до...

Опубліковано Ганною Маляр Четвер, 24 лютого 2022 р.

"Противник використовує нашу техніку! Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену в Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації, повідомляти до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні Верховної Ради.

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