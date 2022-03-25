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Російські війська припинили наземні рухи до Києва та зайняли оборонні позиції – CNN

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Російські війська припинили наземні рухи до Києва та зайняли оборонні позиції – CNN

Getty Images

Повітряні атаки окупантів та дальні удари все ще тривають.

Російські війська навколо Києва зараз перебувають на оборонних позиціях і припинили проявляти "будь-який інтерес до наземних переміщень" до столиці, хоча повітряні атаки та дальні удари все ще тривають.

Про це пише CNN з посиланням на високопосадовця з оборони США.

За його оцінками, українські сили все ще тримаються там, де вони відтіснили росіян далі на схід від міста. Джерело видання також вказало на ознаки того, що українські війська відштісняють росіян і в районі Чернігова.

Сусіднє місто Макарів є "щонайменше спірним" і може бути під контролем України, сказав чиновник.

Високопосадовець з оборони США також повідомив, що Росія запустила 1250 ракет проти України від початку вторгнення.

Нагадаємо, 25 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили оборони, що захищають Київ, продовжують відбивати наступ противника, завдавати йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.

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