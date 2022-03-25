Російські війська припинили наземні рухи до Києва та зайняли оборонні позиції – CNN

Повітряні атаки окупантів та дальні удари все ще тривають.

Російські війська навколо Києва зараз перебувають на оборонних позиціях і припинили проявляти "будь-який інтерес до наземних переміщень" до столиці, хоча повітряні атаки та дальні удари все ще тривають.

Про це пише CNN з посиланням на високопосадовця з оборони США.

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За його оцінками, українські сили все ще тримаються там, де вони відтіснили росіян далі на схід від міста. Джерело видання також вказало на ознаки того, що українські війська відштісняють росіян і в районі Чернігова.

Сусіднє місто Макарів є "щонайменше спірним" і може бути під контролем України, сказав чиновник.

Високопосадовець з оборони США також повідомив, що Росія запустила 1250 ракет проти України від початку вторгнення.

Нагадаємо, 25 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили оборони, що захищають Київ, продовжують відбивати наступ противника, завдавати йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.