Російські війська обстріляли екопарк у Київській області: загинули багато тварин (фото, відео)

Російські війська обстріляли екопарк у Київській області: загинули багато тварин (фото, відео)

Проте багатьом тваринам вдалося уціліти.

Під обстріл російських окупантів потрапив сімейний екопарк "Ясногородка" неподалік Макарова Київської області і зазнав великих руйнувань.

Про це повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням, загинула велика кількість тварин, а пташині вольєри просто згоріли.

У "Ясногородці" перебувала велика кількість тварин, здебільшого це парнокопитні тварини (26 видів, понад 212 особин), страуси (понад 300) та інші тварини. Раніше звідти вдалося евакуювати 17 мавп та 23 сухопутні черепахи.

Власники екопарку повідомляють, що він практично весь перетворився на згарище, але значна кількість тварин уціліла.

Нагадаємо, напередодні з харківського екопарку "Фельдман" евакуювали вісьмох кенгуру різних видів, серед яких і дорослі, і дитинчата. Екопарк не раз потрапляв під обстріли.